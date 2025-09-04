Marmara Denizi'nde Lodos Yosunları Toplandı

MARMARA Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Avcılar sahilinde yoğun görülen yosun, belediye ekipleri tarafından tırmık ve küreklerle toplandı. Görevliler bir günde yaklaşık 50 ton yosun topladı.

Haftanın ilk iki günü lodosun etkisi ile ortaya çıkan yosun, Denizköşkler Mahallesi'ndeki belediye plajı ile Ambarlı sahilinde yoğun şekilde görüldü. Yosunu temizlemek için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iki gün boyunca çalıştı. Dalgaların kıyıya taşıdığı yosunlar, tırmık ve küreklerle toplanarak torbalara doldurdu. Günde ortalama 50 tona yakın yosun toplanmasına rağmen deniz yüzeyini saran yosunlar dikkat çekti.