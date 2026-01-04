Haberler

Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde 6 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Hızı saatte 50 km'ye ulaşan lodos nedeniyle birçok şilep ve tanker bekliyor, balıkçılar denize açılamıyor.

Marmara Denizi'nde 6 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte lodosun etkisinin salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
