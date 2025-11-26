Haberler

Marmara Denizi'nde Lodos Etkisi: Tekirdağ'da Ulaşım ve Balıkçılık Olumsuz Etkilendi

Güncelleme:
Marmara Denizi'ndeki lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Hızı 50 km'ye kadar ulaşan lodos nedeniyle 8 şilep ve tanker demirlemek zorunda kaldı. Balıkçılar da denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun kuvvetli estiğini, balıkçıların rüzgarın etkisini kaybetmesini beklediğini belirtti.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
