Marmara Denizi'nde Kızıl Yosun Birikintisi Oluştu

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında kızıl yosun birikintisi oluştu

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında deniz yüzeyini kaplayan kızıl yosun tabakası dikkat çekti.

Sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, denizin yüzeyini kaplayan kızıl renkli yosunlarla karşılaştı. Süleymanpaşa ilçesinin özellikle sahil dolgu alanda yoğun şekilde görülen yosunlar, hem çevre sakinlerinin hem de balıkçıların dikkatini çekti. Kıyıya vuran kızıl renkli birikintilerin zaman zaman kötü kokuya neden olduğu ifade edildi.