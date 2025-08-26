Marmara Denizi'nde kaybolan Halit Yukay için cansız beden bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Yalova'dan Bozcaada'ya giderken kaybolan Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cansız bedenin, Marmara Denizi'nde 68 metre derinlikte tespit edildiğini duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yalova SETUR Marina'dan Bozcaada'ya 4 Ağustos 2025 tarihinde 'GREYWOLF' isimli Türk bayraklı tekne ile intikalde iken Marmara Denizi'nde kaybolan Halit Yukay'a yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen arama faaliyetleri esnasında 68 metre derinlikte, kazazedeye ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Komutanlığımız bağlısı TCG Işın gemimiz görevlendirilmiş ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır" denildi.

