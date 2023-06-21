Marmara Denizi'nde Kaçak Midye Operasyonu: 21 Tekneye El Konuldu, 70 Ton Midyeye El Konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, 6 aylık dönemde kaçak midye çıkardığı belirlenen 21 tekneye el konulurken, kaçak yollarla çıkarıldığı belirlenen yaklaşık 70 ton kara kıllı midyeye de el konuldu. Kaçak mide çıkardığı belirlenenlere ayrıca bir milyon lira da ceza kesildi.

Marmara Denizi'nde kaçak midye çıkaranlara yönelik denetimler tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; İstanbul Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile birlikte özellikle Marmara Denizi'nde kara kıllı midye avcılığı yapanlara yönelik yapılan denetimlerde 6 aylık dönemde, 70 tonun üzerinde kaçak yollarla çıkarıldığı belirlenen kara kıllı midyeye el konuldu. Kaçak midye çıkardığı belirlenen 21 tekneye de el konulurken bir milyon lirada ceza kesildi.

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