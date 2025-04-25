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Marmara Denizi'nde İki Deprem Meydana Geldi

Marmara Denizi'nde İki Deprem Meydana Geldi
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Marmara Denizi'nde 3,5 ve 3,7 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, ilk deprem saat 21.06'da, ikincisi ise 21.07'de kaydedildi.

Marmara Denizi'nde 3,5 ve 3,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da 3,5 büyüklüğündeki deprem merkez üssü Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,56 kilometre uzaklıkta, yerin 15,23 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Marmara Denizi'nde 21.07'de meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssünün ise Büyükçekmece'ye 19,88 kilometre uzaklıkta ve 7,2 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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