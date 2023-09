Marmara denizi'nde hamsi bolluğu; geçen yıla oranla 2 kat arttı

AV yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu yaşanıyor. Bu yıl bir hafta içinde 747 ton 651 kilogram hamsi avlandı. Bu rakam geçen yıl 416 ton 756 kilogramdı. Hamside 2 kat artış görülürken geçmiş dönemde 130 ton 277 kilogram olan palamudun bu sene hiç olmaması dikkat çekti. İBB İSYÖN A.Ş. Genel Müdürü Hamdi Arpa, "Bu sene hamside Marmara Denizi'nde bolluk var. Bu zaten beklediğimiz bir gelişmeydi. Gelen ürünün yaklaşık yüzde 70'ini hamsi oluşturuyor. Geçen yıl bu rakamlar daha düşüktü. Şu ankinin yüzde 50'sine yakın daha az bir miktarda balık gelmişti.Geçen yılın başat balığı palamuttu. Bu yıl palamut beklemiyoruz ve ilk gösterge de palamudun olmayacağını doğrular nitelikte." dedi.

1 HAFTADA 747 TON 651 KİLOGRAM HAMSİ AVLANDI

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Marmara Denizi'ne açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki,İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) tarafından işletmeciliği yapılan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, balıkçı tekneleri yoğunluk oluşturdu. Teknelerden kasa kasa indirilen hamsiler, yüzleri güldürdü. Marmara Denizi'nden 1 haftada 747 ton 651 kilogram hamsi avlandı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 416 ton 756 kilogram olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl geçen yıla göre 330 ton 895 kilogram, yaklaşık 2 katı hamsi yoğunluğu görüldü. Hamsiyi, sardalya, çipura, torik, mırlan ve istavrit takip etti. İBB Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 1 haftada bin 173 ton balık satışı gerçekleştirildi.

GEÇEN YIL 130 TON OLAN PALAMUT BU YIL HİÇ YOK

Geçen yıl aynı dönemde palamut 130 ton 277 kilogramken bu sene hiç olmaması dikkat çekti. Limana yaklaşan gemilerden balıkları alan satıcılar, balık kasalarını araçlarına yükleyerek halden ayrıldı.

"BU SENE HAMSİDE MARMARA DENİZİ'NDE BOLLUK VAR"

İBB İSYÖN A.Ş. Genel Müdürü Hamdi Arpa, "Bu sene hamside Marmara Denizi'nde bolluk var. Bu zaten beklediğimiz bir gelişmeydi. Gelen ürünün yaklaşık yüzde 70'ini hamsi oluşturuyor. Geçen yıl bu rakamlar daha düşüktü. Şu andakinin yüzde 50'sine yakın daha az bir miktarda balık gelmişti. Geçen yılın başat balığı palamuttu. Bu yıl palamut beklemiyoruz ve ilk göstergede de palamudun olmayacağını doğrular nitelikte. Gürpınar Su Ürünleri Balık Hali'nin özelliği balık borsası diyebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden buraya balık gelir. Türkiye'nin her yerine balık gider. Türkiye balık piyasasının belirlendiği bir merkez burası. Burada şu anda Marmara Denizi'nde sadece hamsi çıkıyor Karadeniz henüz hamsiye başlamadı. Bu nedenle Karadeniz'deki birçok tekne ve Marmara'daki birçok tekne burada avcılık yapıyor. Umudumuz avlanan hamsi miktarının daha çok artması, masrafların daha azalması. Tabii bu arada beklentimiz de balıkçılardan stokları koruyacak, kendi geleceklerini koruyacak özende ve dikkatte olmaları. Bugünlerde gelen balıkların yaklaşık yüzde 70'ini hamsi oluşturuyor. Bunu takip eden istavrit, mezgit, lüfer gelir bu tür balıklar olacaktır. Bu sene palamut dışında her balığı bekliyoruz. Bize denizden gelen ürün yıllar ortalamasına baktığımızda yüzde 10 civarında. Geçen sene bu rakam yüzde 5'in altındaydı. İşte bu yıl bu yakın çevrede hamsi avcılığı olduğu için birçok tekne burada. Bizim balıkçı limanımızın 80 tekne kapasitesi var. Dileğimiz bundan sonra Karadeniz'de de hamsi avcılığının başlaması. Balıkçılarımızın gelir elde etmeye devam etmeleri" dedi.

"HALKIMIZ BALIĞA DOYACAK"

Hale balık almaya gelen Serdar Can, "Şu an zaten göründüğü gibi hamsi bol. Yani 1 Eylül'den itibaren hamsi Türkiye genelinde tezgahlarda her tarafta bol. Marmara olması hasebiyle bile bütün Türkiye'yi besliyor. Diğer çeşitlerle alakalı da hava biraz esintili. Sabaha karşı balık oluyor. Bundan sonra daha güzel bir balıkçılık bizi bekliyor. İnşallah halkımız bol balık yiyecek. Bunun peşinde palamut tabii ki geçen seneki gibi olmasını beklemiyoruz; öyle bir palamutçuluk yok yine de olacaktır ki, var. Halkımız balığa doyacak. Şu anda en ucuz balık. Yani gerçekten balık bedava. Tezgahlarda hamsinin, en pahalı yerde, en iyisi, en kalitelisi 100 liranın üstü yok. Bugün 50 liraya, 60 liraya, 100 liraya balıklar bedava" diye konuştu.

"BU SENE HAMSİ YÖNÜNDEN DENİZ BEREKETLİ"

Balık Teknesi sahibi Ali Rıza Işık, "Bu sene hamsi yönünden deniz bereketli. İnşallah daha güzel olacak. Karadeniz hamsisi de çıktığı zaman vatandaşımız bol bol ucuz hamsi yer inşallah. Bu sene palamut baya zayıf. Çinekop, lüferin zamanına daha 1 ay var. Marmara Denizi'nde şu an beklenti güzel. Herkese yetecek balık var şu anda. Karadeniz hamsisi de çıktığı zaman piyasa oturur" şeklinde konuştu.