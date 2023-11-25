Marmara Denizi'nde Fırtına Nedeniyle Şehir Hatları ve İDO Seferlerinde İptaller
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde iptaller yaşanıyor. İptal edilen seferler hakkında bilgiler verildi.
MARMARA denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal seferler şöyle
-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
-Beşiktaş-Adalar
-Maltepe-Adalar
-Kadıköy-Kabataş
-Çengelköy-Kabataş
-Üsküdar-Aşiyan
-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)
-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
İDO'nun da iptal edilen seferleri şu şekilde
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 1450
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 1530
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 1530
Yalova-Yenikapı - 1545
Yenikapı-Yalova - 1545
Yenikapı-Yalova - 1745
Yalova-Yenikapı - 1745
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 1800
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 1815
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 1830
Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 1835
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 1900
Yalova-Yenikapı - 1945
Yenikapı-Yalova - 1945