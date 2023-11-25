Marmara Denizi'nde Fırtına Nedeniyle Şehir Hatları ve İDO Seferlerinde İptaller

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde iptaller yaşanıyor. İptal edilen seferler hakkında bilgiler verildi.

MARMARA denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal seferler şöyle

-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

-Beşiktaş-Adalar

-Maltepe-Adalar

-Kadıköy-Kabataş

-Çengelköy-Kabataş

-Üsküdar-Aşiyan

-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

İDO'nun da iptal edilen seferleri şu şekilde

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 1450

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 1530

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 1530

Yalova-Yenikapı - 1545

Yenikapı-Yalova - 1545

Yenikapı-Yalova - 1745

Yalova-Yenikapı - 1745

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 1800

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 1815

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 1830

Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 1835

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 1900

Yalova-Yenikapı - 1945

Yenikapı-Yalova - 1945