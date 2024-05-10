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Marmara Denizi'nde fırtına nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi

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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları yapılamayacak. BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Mudanya-İstanbul ve İstanbul-Mudanya seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Ayrıca saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu ile 15.25'teki Armutlu-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleşemeyecek.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Marmara Denizi İstanbul Mudanya Fırtına Bursa Ekonomi Güncel Haberler

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