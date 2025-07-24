Marmara Denizi'nde Cansız Bedeni Bulunan Kişi N.Y. İsimli Birey

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Tekirdağ açıklarında su yüzeyinde bulunan N.Y.'nin (62) cansız bedeni, ekipler tarafından tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ açıklarında N.Y.'nin (62) su yüzeyinde cansız bedeni bulundu.

Olay, Marmara Denizi'nin Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi açıklarında meydana geldi. Denizde bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar sevk edildi. Ekipler, ulaştığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin N.Y.'ye ait olduğu tespit edildi. N.Y.'nin cansız bedeni otopsi için Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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