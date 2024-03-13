Marmara Denizi'nde Biga açıklarında hortum meydana geldi
Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında öğle saatlerinde hortum oluştu. Hortum, sahil bölgesinden cep telefonlarıyla görüntülendi ve kısa sürede etkisini yitirdi.
Marmara Denizi'nde, Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.
Karabiga beldesi açıklarında öğle saatlerinde oluşan hortum, bazı vatandaşlar tarafından sahil bölgesinden cep telefonlarıyla görüntülendi.
Beldenin çeşitli noktalarından izlenen hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.