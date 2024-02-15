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Marmara Denizi'nde batan ticari gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarından destek

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde batan ticari geminin arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının da eşlik ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde batan ticari geminin arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının da eşlik ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A. isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da eşlik ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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