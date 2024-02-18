Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin aşçısının cenazesi Adana'da defnedildi

Marmara Denizi'nde su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta cesedine ulaşılan aşçı Zeynep Kılınç, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar tarafından dün çıkarılan 33 yaşındaki Kılınç'ın naaşı, hava yoluyla Adana'ya getirildi.

Kılınç için Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, annesi Nilüfer Kılınç, ailesi ve yakınları katıldı.

Namazın ardından Zeynep Kılınç'ın cenazesi toprağa verildi.

Kargo gemisindeki diğer 5 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kayıp 6 kişiden Kılınç'ın cesedi bulunmuştu

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına yaptıkları dalışta Kılınç'ın cesedine ulaşmıştı.