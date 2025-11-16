Haberler

Marmara Denizi'nde Balık Bolluğu, Balıkçılar Sezona Belediyor

Güncelleme:
Marmara Denizi'nde yaşanan balık bolluğu sayesinde Tekirdağ açıklarına yönelen balıkçılar, hamsi, sardalya, kolyoz ve torik avlama fırsatı buluyor. Balıkçılar, bol miktarda balıkla limana dönerek üretim ve sezonun bereketli olduğunu ifade ediyor.

Marmara Denizi'nde yaşanan balık bolluğu nedeniyle çevre illerden gelen balıkçılar, Tekirdağ açıklarında hamsi, sardalya, kolyoz ve torik avlıyor.

İstanbul ve Balıkesir'den kente gelen balıkçılar, bölgede artan hamsi, sardalya, kolyoz ve yaklaşık iki haftadır görülen torik avlamaktan memnun.

Balıkçılar, denize açıldıktan sonra kasalar dolusu balıkla limana dönüyor. Tekneler boşaltıldıktan sonra ekipler yeniden av için denize açılıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balığın bol olduğu bilgisini alan balıkçıların Tekirdağ'a yöneldiğini söyledi.

Teknelerin limana boş dönmediğini belirten Pehlivanoğlu, "Tekirdağlı balıkçı arkadaşlarımız şu anda hamsi, kolyoz, istavrit, sardalya ve yakın zamanda görülen torik avcılığı yapıyor. Torik bolluğuyla birlikte Balıkesir ve İstanbul'daki balıkçı arkadaşlarımız Tekirdağ açıklarında avlanıyor." dedi.

Pehlivanoğlu, balık bolluğunun balıkçılar için bereketli bir sezon yaşanmasını sağladığını kaydetti.

Balıkçı İdris Şeremet de ekmekleri için balık peşinde dolaştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
