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Marmara Denizi'nde Alg Patlamaları Tehlike Oluşturuyor

Marmara Denizi'nde Alg Patlamaları Tehlike Oluşturuyor
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Tekirdağ kıyılarında meydana gelen alg patlamaları, deniz renginin değişmesine ve halk sağlığı açısından riskler oluşmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu durumun sıcaklık artışlarıyla bağlantılı olarak yaşandığını belirtti.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında, artan sıcaklıkların etkisiyle alg patlamaları meydana geldi.

Red-tide (aşırı alg çoğalması, kırmızı alg patlaması, kırmızı gelgit) olarak bilinen olay, kıyıya yakın alanlarda deniz renginin değişmesine neden oldu.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizdeki bu durumun fitoplanktonların aşırı çoğalmasından kaynaklandığını ve red-tide olarak adlandırıldığını belirtti.

Durumun hava sıcaklıklarında ani artışlarla birlikte kıyılarda gözlemlenen doğal bir süreç olduğunu aktaran Şirin, alg patlamalarının deniz yüzey su sıcaklığının yükselmesine bağlı olarak meydana geldiğini vurguladı.

Bu olayın sıklığı ve etkilerinin yıllar içerisinde dalgalı bir seyir izlediğini aktaran Şirin, Marmara Denizi'nin hem küresel iklim değişikliğinin etkisi hem de çeşitli insan kaynaklı baskılara maruz kaldığını belirtti.

Gözlemlenen renk değişiminin, baskın olan fitoplankton türüne bağlı olarak şekillendiğini anlatan Şirin, "Red-tide olayının yoğun olduğu bölgelerde bazı fitoplankton türlerinin toksin üretmesi ve aşırı oksijen tüketimi, makro faunada yer alan bazı türler üzerinde zararlı etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, bu tür olayların yaşandığı alanlarda insanların denize girmesi sağlık açısından risk oluşturabileceğinden ilgili dönemlerde denize girilmemesi yerinde olacak." diye konuştu.

Şirin, Marmara Denizi'nin ekolojik açıdan yoğun stres altında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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