Marmara Denizi'nde Adalara Feribot Seferleri İptal Edildi

Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, "21 Ocak Pazar günü, Narlı- Marmara hattındaki tüm seferler ile Güney Marmara hattında (Erdek, Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı iskelesi, Ekinlik) hattındaki tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.