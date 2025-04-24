Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem

1)İSTANBUL'DAKİ DEPREM İZMİR, BALIKESİR, ÇANAKKALE VE UŞAK'TAN HİSSEDİLDİ

MARMARA Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'tan da hissedildi. Vatandaşlar, panik yaşadı.

AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 12: 49 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'tan da hissedildi. Vatandaşlar, panik yaşadı. İlk belirlemelere göre İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'ta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

'KORKU DOLU ANLAR YAŞADIK'

Deprem sırasında iş yerinde olduğunu ve panikle dışarı çıktığını belirten vatandaşlardan Ahmet Kaplan, "Yaklaşık 5-6 dakika önce İzmir'de hissedilen depremden çok kötü sallandık. İş yerimiz yüksek katlı bir plazada. Bayağı şiddetli hissettik. Deprem merkezinin İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde olduğunu duyduk" dedi.

Depremin ardından bulunduğu binadan sokağa çıkan Kader Yıldız da "Deprem felaket hissedildi. Çok korktuk. Bundan önce İzmir'de yaşadığımız depremi yeniden yaşadık. Aşağı nasıl indiğimizi bilemiyoruz. Aileme internet bağlantısıyla ulaşabildim" diye konuştu.