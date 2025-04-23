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Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem
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Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara'da da hissedildi. Etkilerini hissettiren deprem sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

MARMARA Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, başkent Ankara'da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Ankara'da da hissedilmiştir. Başta İstanbul'daki vatandaşlarımız olmak üzere depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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