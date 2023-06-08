Marmara Denizi'nde 5 ton hayalet ağ temizlendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Marmara Denizi'nde biriken yaklaşık 5 ton hayalet ağın temizlenmesi, su altında kayda alındı. Değirmendere Mahallesi açıklarında derinlerde bulunan yaklaşık 5 ton hayalet ağ, Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının desteğiyle Değirmendere Sualtı Topluluğundan 8 kişilik ekip tarafından çıkarıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Marmara Denizi'nde biriken yaklaşık 5 ton hayalet ağın temizlenmesi, su altında kayda alındı.

Değirmendere Mahallesi açıklarında derinlerde bulunan yaklaşık 5 ton hayalet ağ, Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının desteğiyle Değirmendere Sualtı Topluluğundan 8 kişilik ekip tarafından çıkarıldı.

1999 Marmara Depremi'nin ardından fay hattının Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'nda yer alan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan "su altı şehri"nin de üzerini kaplayan, su altı canlıları için adeta kapan haline gelen ağlar, kaldırma balonları aracılığıyla deniz yüzeyine taşındı.

Su altı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, 8 gün süren çalışmanın bütün aşamalarını görüntüledi.

Görüntülerde, geniş bir alanı kaplayan ağların özel kesiciler yardımıyla toplanması ve ağlara takılan canlılar yer alıyor.

"Çalışma denize bir nebze nefes aldırdı"

Ceylan, AA muhabirine, ağlara takılarak yaşamını yitiren ya da başka türlere av olan denizyıldızı, yengeç gibi birçok sualtı canlısının görüntüsünün kendilerini üzdüğünü söyledi.

Pek çok türün yaşamını ya da uzuvlarını kaybetmesine neden olan hayalet ağların, en zararlı deniz çöplerinden biri olarak kabul edildiğine dikkati çeken Ceylan, doğada kolay kolay yok olmayan bu atıkların, balık stoklarının yüzde 10 azalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Ceylan, çalışmanın denize bir nebze de olsa nefes aldırdığını belirterek, hayalet ağların ekolojik anlamda oluşturduğu tahribata işaret etti.

Temizleme çalışmalarının zorlu geçtiğini söyleyen Ceylan, şunları kaydetti:

"Bir kere su soğuk. Bu soğuk suda o ağları çıkarmak zor bir işti. Ağların ekosisteme zarar vermemesi için hepsinin üzerine önce balon bağlandı. Balonlara hava basıldı. Balonlar yükseltildi ve ağlar dipten kesilerek çıkarıldı. Diğer türlü çıkardığınız zaman aşağıda ağların takıldığı ne varsa her şey zarar görür. O yüzden ağlar özenle çıkarıldı. Yaklaşık 5 ton civarında ağ çıkarıldı 8 günlük sürede. Ağları kesilmeden önce de görüntülemiştik. Balıkçılar ağ atmışlar, takılıyor. Çekilince gelmiyor. Gelmeyince de ağlar dipte kalıyor."

Ceylan, toplanan ağ atıklarının tamamının belediye tarafından geri dönüşüme kazandırılacağını da sözlerine ekledi.