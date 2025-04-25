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Marmara Denizi'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem
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Marmara Denizi'nde saat 20.33'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak belirlendi ve Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre mesafede gerçekleşti.

Marmara Denizi'nde saat 20.33'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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