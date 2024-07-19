(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan son deprem verilerine göre Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rashanesi'ne göre de depremin büyüklüğü 4.4. Saat 22.26'da meydana gelen depremin derinliğinin 7.18 km olduğu açıklandı. Deprem İstanbul ve Tekirdağ ve çevre illerde hissedildi.