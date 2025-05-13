Marmara Denizi'nde 3.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 06.18'de meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da hissedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 07.18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,84 kilometre derinlikteki deprem, İstanbul'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel