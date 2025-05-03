Marmara Denizi'nde 3,7 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 3,7 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD, Marmara Denizi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 18 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise 4,0 büyüklüğünde başka bir depremin 14,7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

(İSTANBUL) - AFAD, Marmara Denizi (Marmarereğlisi/Tekirdağ) açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın verilerine göre, 3,7 büyüklüğündeki deprem saat 11.36'da, yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise yerin 14.7 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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