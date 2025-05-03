Marmara Denizi'nde 3,7 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 3,7 Büyüklüğünde Deprem
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Marmara Denizi'nde saat 11.36'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak belirlendi ve İstanbul'da hissedildi.

Marmara Denizi'nde saat 11.36'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'da da hissedilen depremin yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 24,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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