Marmara Denizi'nde 3,7 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi'nde bu sabah saat 06.16'da meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olarak belirlendi. Depremin derinliği 6,82 kilometre.
Marmara Denizi'nde saat 06.16'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel