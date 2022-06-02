Marmara denizi kendini temizliyor: Kıyılar yosunla kaplanıyor - Haberler

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Marmara denizi kendini temizliyor: Kıyılar yosunla kaplanıyor

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Güncel
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Marmara denizi kendini temizliyor: Kıyılar yosunla kaplanıyor Marmara Denizinin dibindeki yosun parçaları diplerden koparak kıyıya vurması sonucu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahil kıyılarında yosun birikintileri oluştu.

Marmara denizi kendini temizliyor: Kıyılar yosunla kaplanıyor

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinin dibindeki yosun parçaları diplerden koparak kıyıya vurması sonucu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahil kıyılarında yosun birikintileri oluştu.

Marmara Denizinde bulunan yosunların yüzeye çıkması sonucu rüzgarın etkisiyle aşınan yosunlar kıyıya vurdu. Denizden sürüklenen yosunlar, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahil kıyılarında birikti. Zaman zaman kıyıları kaplayan yosunlarla ilgili konuşan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu durumun her yıl bu mevsimlerde yaşandığını aktardı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Her sene Mayıs ve Haziran aylarında suların ısınmasıyla, sıcaklıkların artmasıyla denizin altında olan yosunlar su üstüne çıkarlar. Havanın esmesi ve yağışların etkili olmasıyla ise kıyıda olan yosunlar tekrar suyun dibine geçmiş olacaklar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Doğanın kendi kendine oluşturduğu bir durum. Dünyada kendini en güzel ve en çok kendini temizleyen denizlerimizdir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Marmara Denizi Tekirdağ Marmara su Güncel Haberler

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