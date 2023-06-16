MARMARA DENİZİ İÇİN UYARI: YILLARDIR YOĞUN KİRLİLİK BASKISI ALTINDA

Havaların ısınması ile birlikte deniz sezonu açıldı. 2021 yılında Marmara Denizi'nde ortaya çıkan kirlilik, müsilaj sorununu da beraberinde getirmişti. İşte bu gelişmelerden sonra şimdi Marmara'da denize giren vatandaşlarda, denizin temizliği konusunda kuşkular oluştu. Öte yandan, Burgazada'da iskele ve restoranların da yer aldığı sahilde, deniz yüzeyinde ortaya çıkan kahverengi yosun birikintileri ile biriken çöpler ve su yüzeyindeki yağ benzeri yapı, kirli bir görünüm oluşturdu. Çevre sakinleri ve esnaf da sahildeki kirlilikten rahatsız olduklarını belirtti. İBB'ye bağlı ekiplerin, yosun birikintilerinin bir kısmını ağ yardımıyla topladığı görüldü.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, " Marmara Denizi özelinde çok kirli bir denizdir. Yani özellikle körfezler kısmı insan etkisi altında kaldığı için kirli bir deniz olarak kabul edebiliriz. Ama genel olarak baktığınızda bu yargıya varırız. Ama özel olarak baktığınızda tabii ki insan rekreasyon imkanları sağlayan bölgeleri de var. Bunu kirli deniz deyip insan kullanımından uzaklaştırmanın bir anlamı yok ama özelinde bütün ortalamaları yüksek bir deniz, kirlilik açısından. Ama bazı bölgeleri de insanların faydalanmasına açık olmaya devam edecektir. Şimdi öncelikli olarak bu mavi bayrak kriterleri üzerinden konuşabiliriz. Biliyorsunuz Türkiye bu sene dünyada üçüncü en fazla mavi bayrağa sahip ülke oldu. Marmara'da da mavi bayrak sahibi olan işletmeler, bölgeler, belediyeler varsa burada insanlar rahatlıkla faydalanabilirler. Bunun dışında İstanbul'a yakın bölgelerde biliyoruz ki bazı sahil kesimleri ciddi tedbirler almak suretiyle insanların kullanımına imkanlar sağladılar. Onlardan faydalanabilirler. Ama lokal olarak izin vermek, çok da doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu kirlilik bölgeleri de zaman içerisinde değişebiliyor" dedi.

"ARITMA TESİSLERİNİN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI LAZIM"

Prof. Dr. Cem Gazioğlu, " Marmara'nın etrafında büyük bir nüfus var. Bu nüfus çok üretken bir nüfus, yani Türkiye'nin üstünde üretkenlikte olan, etrafı bir sürü sanayi tesisi ile çevrili olan deniz ulaşımına açık bir denizden bahsediyoruz. Yıllardır yoğun kirlilik baskısı altında. Bunun biliyorsunuz geçen sene müsilajdan sonra Marmara bir koruma bölgesi ilan edildi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından. Ciddi tedbirler alındı. Bu tedbirlerin artırılarak sürdürülmesi lazım, merkezi hükümet tarafından ve yerel idareler tarafından bu tedbirlerin harfiyen yerine getirilmesi lazım, yani şimdi merkezi hükümet bir karar alıyor, bu kararın yerele de intikal ettirmesi lazım. Yerelde de bunların takip edilmesi lazım. Arıtma tesislerinin daha iyi çalıştırılması lazım. Oradaki temel sıkıntı şu. Arıtma tesisleri çok ciddi enerji çeken yapılar. Çevre Bakanlığı oraya ciddi enerji desteği de sağlıyor ama bazı alanlarda bu yetersiz kalabiliyor. Bunun biraz daha sıkılaştırılıp yoğun bir şekilde talep edilmesi lazım. " şeklinde konuştu.

"MARMARA KİRLİLİK AÇISINDAN SIKINTILI"

"OTURAN MÜŞTERİ BİLE ŞİKAYETÇİ"

"KİMSE DENİZE GİREMİYOR"

Sahilde vakit geçiren Hakkı Alkan Iğdır, "Ben zaten girmiyorum. Sadece oturup çayımı kahvemi içiyorum. Pis olduğu zaten belli herşey var. Siz zaten görüyorsunuz. Olmaz zaten böyle. Herkesin çoluğu çocuğu var. Giremiyor kimse giremiyor bakın zaten boş. Buranın dolu olması lazımdı. Önceden böyle değildi. Temizdi. Temizlik yapan tekneler çalışıyordu." dedi. Kerem Talha Kılınçkaya ise, "2 gün önce Florya'da denize girdik, orası temizdi. Burası temiz fakat buralar giriş yerleri biraz kirli ama ilerisi gayet temiz." dedi.