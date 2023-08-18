Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için kısa süreli fırtına uyarısı yaptı. Yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına bekleniyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için tedbirli olunması istendi.