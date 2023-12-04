Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki Deprem Uzmanları Endişelendirdi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 büyüklüğündeki depremin, uzun süredir deprem üretmeyen bir fay hattında meydana geldiğini bildirdi.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 büyüklüğündeki depremin, uzun süredir deprem üretmeyen bir fay hattında meydana geldiğini bildirdi.

Özmen, bugün meydana gelen depreme ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde, Bursa'ya ve İstanbul'a yakın olmasının ve bölgedeki illerde hissedilmesinin herkesin dikkatini bu depreme çektiğini söyledi.

Depremin büyüklüğünün de dikkati çekecek bir oranda olduğunu dile getiren Özmen, şöyle konuştu:

"Bu deprem Gemlik Körfezi'nde İstanbul'a uzak bir noktada meydana geldi. Deprem, tam Marmara Denizi'nin güney kıyılarında, İstanbul'dan uzak bir noktada meydana geldi. Asıl İstanbul'u etkilemesi beklenen, kuzeydeki fay hattı üzerinde olan bir deprem değil. Marmara Denizi'nin en güney kıyılarında Mudanya'ya, Gemlik'e yakın bir noktada meydana geldi. Uzun süredir deprem üretmeyen bir fay hattıydı. Deprem ülkemizin bir gerçeği. Olayı sükunetle karşılamak gerekiyor."

Özmen, geçmiş olsun dileklerini ilettiği vatandaşlara resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları tavsiyesinde bulundu.