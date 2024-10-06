Marmara'da Tarım Müdür Vekili Tabancayla Vurularak Öldürüldü

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde, İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından, kaçan motosikletli ve kasklı şüpheli aranıyor.

Olay saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'deki İlçe Tarım Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan 5 el silah sesi gelmesi üzerine, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan polis ekipleri, İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yakupoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlçe Kaymakamı Elif Çelik olay yerine gelerek incelemede bulunurken, Murat Yakupoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MOTOSİKLETLİ VE KASKLI ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu vurduktan sonra, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı ve başında kask olduğu belirtildi.