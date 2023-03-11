Marmara'da Sabah Saatlerinde Kuvvetli Lodos Başladı: İstanbul'da Vapur Seferleri İptal Edildi

Marmara Bölgesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı. İstanbul'da Şehir Hatları'ndaki bazı seferler iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Marmara Bölgesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı. İstanbul'da Şehir Hatları'ndaki bazı seferler iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünden itibaren Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaparak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Lodos, bu sabahın erken saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkisini göstermeye başladı.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada lodos nedeniyle bu sabah Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar seferlerinin yapılamadığı kaydedildi. BUDO'nun bazı seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

AKOM VE AFAD DA UYARDI

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.