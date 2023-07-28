Marmara'da panik anları kamerada

Marmara Denizi'nde feribotta fırtınaya yakalanan yolcular o anları cep telefonu ile kaydetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Avşa adasından kalkan feribot Marmara Denizi'nde fırtınaya yakalandı o anları bir yolcu cep telefonu ile kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, Avşa adasından İstanbul'a hareket eden feribot kalktıktan bir süre sonra Marmara Denizi'nde fırtınaya yakalandı, yolculardan bazıları baygınlık geçirdi korku dolu anları feribotta ki bir yolcu cep telefonu ile kaydetti. Feribotun içerisine deniz suyu girdiği görülürken yolcuların korku dolu anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı. Normale 3 saat süren yolculuk fırtına sebebi ile 4 saat sürdü.