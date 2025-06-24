Marmara'da Nadir Su Samurları Görüntülendi

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Tekirdağ kıyılarında son günlerde cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, nesli tehlike altında olan su samurlarının Marmara Denizi'nde görüldüğünü ortaya koydu. Doğaseverler için heyecan verici anlar yaşandı.

Marmara'da nadir görülen su samurları Tekirdağ kıyılarında görüntülendi

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında son günlerde su samurlarına ait görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son bir haftadır Tekirdağ sahil kesiminde suyun yüzeyinde beliren ve avladığı balıkları tüketirken görülen su samurları, vatandaşların kamerasına takıldı. Nesli tehlike altında olan ve doğada nadiren rastlanan su samurlarının Marmara Denizi'nde görülmesi doğaseverleri heyecanlandırdı.

Sahil bölgesinde denize bakan vatandaşlar, suyun yüzeyinde kısa süre kalan bir su samurunu fark etti. Balık avladığı görülen su samuru, yakaladığı balığı yedikten sonra gözden kayboldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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