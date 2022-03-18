Marmara'da kar yağışı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor - Haberler

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Marmara'da kar yağışı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor

AA - Ömer Olcay - Güncel
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Marmara'da kar yağışı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Akdeniz Bölgesi ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına, Marmara Bölgesi'nde ise kar yağışı bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına, Marmara Bölgesi'nde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısı ile Akdeniz Bölgesi genelinde kuzey yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde (60-80 km/saat) fırtınanın eseceğinin ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin ve Tekirdağ'ın doğusunda da aralıklarla kar yağışının kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın 20 Mart Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ömer Olcay - Güncel

Akdeniz Bölgesi, Fırtına, Ege, kar, Güncel, Haberler

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