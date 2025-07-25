Marmara'da Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmesi beklenen Marmara Bölgesi'nde, vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, bölgede 5 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren azalacağı öngörülüyor.

Bazı il merkezlerinde 26 Temmuz ila 30 Temmuz tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 35, Edirne'de 40, Kırklareli'de 39, Tekirdağ'da 34, Kocaeli'de 40, Sakarya'da 39, Yalova'da 35 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.