Marmara Denizi'nde denizanaları artıyor: Kirlilik nedeniyle

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi kıyılarında zehirli pusula denizanasının da aralarında bulunduğu denizanalarının artmasına denizdeki kirliliğin neden olduğunu söyledi.

Marmara Denizi'nde önceki yıllarda görülen müsilaj sorununun çözümü için Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) oluşturulan akademik heyette bir süre yer alarak çalışmalar yapan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, son günlerde Tekirdağ sahillerinde, aralarında zehirli pusula denizanasının da bulunduğu, deniz analarının artmasının denizdeki kirlilikten kaynakladığını belirtti. Prof. Dr. Tecer, "Denizanalarının sahillerde bulunmasının bir nedeni de denizdeki kirlilik. Bu konu üzerinde çalışan bilim insanları üç tane temel sebebe işaret ediyorlar. Bunlardan bir tanesi deniz suyu sıcaklığının artması, ikincisi denizel ortamlara giren azot fosfor gibi nütrient maddeler dediğimiz kirletici kaynakların denizel ortamlara girmesi. Üçüncü ise uluslararası taşımacılık yapan gemilerdeki balast sularının bu bölgelere boşaltılması olarak gözüküyor. Normalde denizanası dediğimiz canlı türleri bizim Marmara, Karadeniz ve Akdeniz sahillerine özgü bir canlı türü değil. Bunlar daha çok Kızıldeniz ve Atlantik sahillerinde yaygın olarak görülen türler. Ama son yıllarda bakıyoruz Karadeniz'de, Akdeniz'de şimdi Marmara Denizi'nde yoğun bir denizanasının popülasyonunun olduğuna müşahede ediyoruz. Bu da deniz suyunun sıcaklığının artması demek, orada oksijen varlığının azalması anlamına geliyor. Bu da oksijen duyarlı canlıların oradan kaybolması manasına geliyor" dedi.

Bölgede yoğun olan denizanası sorunu ile karşı karşıya kalındığını ifade eden Prof. Dr. Tecer, "Normalde bu bölgelere ait olmayan canlı türlerinin bir şekilde insan eliyle insan faaliyetleri sonucuyla bu ortama girmesine sebebiyet veriyor. Zaten iklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklıklarını artması da bir etken. Çünkü sıcaklık arttığında, sucul ortamlardaki oksijen miktarı düşüyor. Bütün bunlara bu ortamlarda denizanasıyla beslenen balık türlerinin de olmadığını ilave ettiğimiz zaman evet sahillerimizde bizi rahatsız etmenin ötesinde bir sağlık problemi haline dönüşebilecek bir denizanası sorunuyla karşı karşıya kalmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.