Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı - Haberler

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Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı

Marmara Denizi'nde poyraz sebebiyle çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Marmara Denizi'nde poyraz sebebiyle çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi Tekirdağ kıyılarına demirledi. Rıhtıma bağlanan kayıklardan biri ise battı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da beklenen poyraz başladı. Poyrazın başlamasıyla Marmara Denizi'nde bulunan çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi, Tekirdağ kıyılarına yanaştı. Büyük gemiler Tekirdağ açıklarında beklerken, küçük balıkçı tekneleri ise Süleymanpaşa Balıkçı Limanında rıhtıma bağladı. Rıhtıma bağlanan bir tekne poyraza daha fazla dayanamayarak battı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su ürünleri kooperatifi başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyraz sebebiyle denize açılamadıklarını ifade ederek, "Poyraz fırtınasından dolayı şu anda arkadaşlarımız ağlarına bakım yapıyorlar. Fırtına dindikten sonra balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edeceklerdir. Fırtınadan sonra vatandaşlarımız inşallah günlük taze balık yemeye devam edecek" dedi.

(Halil Dağ/ İHA)

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Marmara Denizi, Meteoroloji, Tekirdağ, Gemi, Güncel, Haberler

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