Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma

Tarihte bir ilk! Bayramlaşma için bir araya geldiler
Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Bahçeli'den yeni bir çağrı daha
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti

Sahnede fenalaşan Volkan Konak hayatını kaybetti
Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı

Sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı

Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda Kantin Hizmetleri Duyurusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki tutuklu ve hükümlülerin kantin ihtiyaçlarının karşılanamadığına ilişkin eleştirilere cevap verdi. Açıklamada, her ayın son günü kantin sayımlarının yapıldığı ve bu nedenle 31 Mart 2025'te kantinde satış işlemi yapılmayacağı belirtildi.

(ANKARA) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, "Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki tutuklu ve hükümlülerin kantin ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına" ilişkin haberler üzerine yapılan açıklamada, "Her ayın son günü yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım işlemleri yapılmaktadır. Bu nedenle 31 Mart 2025 Pazartesi kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Ancak bu durum tutuklu ve hükümlülere önceden bildirilmiş, ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıklar gösterilmiştir" açıklaması yapıldı.

Genel müdürlüğün açıklamasında, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki tutuklu ve hükümlülerin kantin ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına ilişkin sosyal medya paylaşımları anımsatıldı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki tutuklu ve hükümlülerin beslenme ihtiyaçlarının kurum tarafından sağlandığı, yemeklerin düzenli olarak sunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanı sıra, hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçları belirlenen program dahilinde karşılanmaktadır. Hafta içi her gün, belirlenen saatlerde kantin siparişleri alınmakta ve teslim edilmektedir. Ramazan Bayramı tatili de dahil olmak üzere kantin hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış, ihtiyaç duyulan tüm ürünler temin edilmiştir.

Her ayın son günü yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım işlemleri yapılmaktadır. Bu nedenle 31 Mart 2025 Pazartesi kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Ancak bu durum tutuklu ve hükümlülere önceden bildirilmiş, ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıklar gösterilmiştir."

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında kalan ve hesabında yeterli bakiyesi bulunmayan kişilerin su, hijyen malzemeleri ve temal gıda maddelerinin de kurum tarafından ücretsiz temin edildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.