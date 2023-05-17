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Marmara Bölgesinde Yarın Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Marmara Bölgesinde Yarın Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yarın kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın doğusunda, İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Kaynak: AA / Güncel

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