Marmara Bölgesinde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de dün başlayan yağış, bugün de etkisini artırarak devam ediyor.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de dün başlayan sağanak bugün etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da sağanak etkili oluyor.