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Marmara Bölgesi'nin batısı için 'fırtına' uyarısı

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bugün halen bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece ve yarın da İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuzey yönlerden etkili olmaya devam ederek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-75 km/sa), İstanbul'un Avrupa yakasının batısında yer yer hamleli (80 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yağış olan yerlerde tipi şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Marmara Bölgesi Fırtına Güncel Haberler

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