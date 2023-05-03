Marmara Bölgesi'nde Yarın Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yarın bölgede beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Eskişehir'in batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında, Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.