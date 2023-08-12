Üye Girişi
Haberler

Marmara Bölgesi'nde Yarın İçin Fırtına Uyarısı

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde yarın için fırtına uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Marmara Bölgesi Tekirdağ Fırtına Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title