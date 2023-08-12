Marmara Bölgesi'nde Yarın İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde yarın için fırtına uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.