Marmara Bölgesi'nde Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

Marmara Bölgesi'nde Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran'dan itibaren Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerini bulacağını duyurdu. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Haziran Salı gününden itibaren sıcaklıkların Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir" denildi.

İSTANBUL 35 DERECE OLACAK

Kronik rahatsızlığı olanlara uyarı yapılan açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. Hava sıcaklığının İstanbul'da 35, Edirne'de 39, Kırklareli'de 38, Tekirdağ'da 33, Kocaeli'de 36, Sakarya'da 36 ve Yalova'da 35 dereceleri bulacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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