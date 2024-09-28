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Marmara Bölgesi'nde Serin ve Yağışlı Hava Uyarısı

Marmara Bölgesi'nde Serin ve Yağışlı Hava Uyarısı
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Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin yarın akşam saatlerinden itibaren serin ve yağışlı hava sisteminin etkisine gireceğini ve sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşeceğini bildirdi.

MARMARA Bölgesi'nin yarın akşam saatlerinden itibaren serin ve yağışlı hava sisteminin etkisine gireceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ni etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemin etkisi ile hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Soğuk havanın pazartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olduktan sonra perşembe günü bölgeyi terk edeceği değerlendirilirken, bölgede gerçekleşebilecek kuvvetli yağışlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve uyarılarının takip edilmesi önem arz ettiği aktarıldı. Hafta ortasına kadar bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul: 21, Edirne: 23, Kırklareli: 18, Tekirdağ: 21, Kocaeli: 19, Sakarya: 18, Yalova: 21 derece.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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