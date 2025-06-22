Marmara Bölgesi'nde Mayıs Yağışları Yüzde 17 Arttı, Uzun Yıllar Ortalamasının Altında Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Bölgesi'nde Mayıs ayında yağış miktarı geçen yıla göre yüzde 17 artarken, uzun yıllar ortalaması ile karşılaştırıldığında yüzde 5 azalma gösterdi. Uzmanlar sıcaklık artışının su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

Marmara Bölgesi'nde mayıs yağışları, 1991-2020 yıllarını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 5 azalırken, geçen yıla göre ise yüzde 17 arttı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgede mayıs ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 45,1 milimetre ölçüldü.

Bölgeye geçen yıl mayısta 36,7 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 42,8 milimetre yağış düştü.

Bölgedeki mayıs yağışlarının uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 5 azaldığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttığı belirlendi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine, Marmara Bölgesi'nde mayısta yağışların geçen yıla göre yüzde 17 arttığının gözlendiğini söyledi.

Bölgedeki yağışların uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 5 düştüğünü belirten Özdemir, bu farklılığın yanıltıcı olmaması gerektiğini dile getirdi.

Özdemir, küresel ölçekte artan sıcaklıkların temel nedeninin fosil yakıtların yoğun kullanımı olduğuna dikkati çekerek, "Mayıs ayı, uzun yılların en sıcak ayı olarak değerlendirilebilir. Bu artış, yalnızca fosil yakıtlar değil, nüfusun artması, şehirlerin plansız genişlemesi ve ormanların azalmasıyla da yakından ilişkili." dedi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki seviyelere de değinen Özdemir, sıcaklık artışının su kaynaklarına etkisini anlattı.

Özdemir, barajlardaki doluluğun yüzde 70'lerin altına inmeye başladığını vurgulayarak, "Bu durum, yaz aylarında su sıkıntısının habercisi olabilir. Mayıs ayında yüksek basınç sistemleri etkili oldu. Bu süreçte alçak basınç sistemlerine göre daha etkin olan yüksek basınçlar, güneyli rüzgarlarla birlikte Afrika üzerinden sıcak hava taşınımını artırdı. Bu da sıcaklıkların yükselmesinde önemli bir rol oynadı." diye konuştu.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırabileceğinin altını çizen Özdemir, kuraklığın sadece İstanbul'a özgü bir sorun olmadığını, Türkiye genelinde yeterli yağışın alınamadığını kaydetti.

Bu durumun tarım alanlarında haşerelerin artışı, orman yangını riski ve su temininde zorluklar gibi pek çok olumsuz sonucu beraberinde getirdiğinden bahseden Özdemir, "Barajlardaki doluluk oranı düştü. Yağışların azlığı sürecek gibi görünüyor. Bu nedenle suyu dikkatli kullanmalı, yaz aylarında zor durumda kalmamak için toplumsal bir bilinçle hareket etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.