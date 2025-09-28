Haberler

Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde bu geceden yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak bekliyor. Sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile çevrelerinde bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerine kadar Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un her iki yakasının kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

