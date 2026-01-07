Haberler

Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için fırtına uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve çevresindeki illerde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekliyor. Ulaşımda aksama, çatı uçması ve zehirlenmelere karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren İstanbul ve çevre illerde kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
