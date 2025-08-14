Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde bazı illerde cuma ve cumartesi günü kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, 16.08.2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar, bölgemizde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Olgay GÜLER/EDİRNE,